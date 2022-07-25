女星小嫻（黃瑜嫻）在4月終結與金剛（李信樵）1年多的戀情，兩人好聚好散，還合體直播、互相道謝彼此，恢復單身的小嫻一舉一動都備受矚目，就連她曬出比基尼自拍，還被質疑是男友視角，小嫻則大方回應：「這是左手自拍，本嫻視角」，不過她稍早卻發文直呼：「在一起了」，不免讓人好奇小嫻是否有了新戀情。

小嫻昨（24日）在網上放送清涼照，身穿比基尼、綁著高馬尾現身海邊，健康美的小麥色肌膚和美胸全都露，她還不忘貼心提醒：「是不是很熱？要多喝水喔」，在大太陽下拍照的小嫻熱到狂噴汗，額頭、脖子甚至美胸都有汗水，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

未料，小嫻比基尼照卻引發網好奇：「這是男友視角耶」， 對此，小嫻也大方回應：「這是左手自拍，本嫻視角」，不難看出單身的她，感情狀態依舊是外界焦點，不過，小嫻稍早則在網上發文：「在一起了」，但仔細看，這是她的腰果宣傳文章：「在一起了，我最喜歡的腰果，居然和我最愛的芝麻在一起了」。

42歲小嫻人美、情路不順，曾和孫協志、庹宗康、歐漢聲傳戀情，小嫻2012年嫁給職籃前球星何守正，但婚姻在2018年以離婚收場，小嫻恢復單身後因潛水和金剛擦出愛火，小倆口在2020年公開戀情，還一起發展雞翅副業，不過小嫻和金剛最後因個性差異，在今年4月終結1年多的戀情，兩人還合體開直播、互相道謝彼此的陪伴和關心，而小嫻恢復單身後仍定居屏東，她很享受在國境之南的生活，對戀情則不強求、抱著隨緣態度。