藝人高以翔2019年11月27日在大陸參加節目錄影途中昏倒逝世，享年35歲。他原本已經要與交往4年的女友「Bella」結婚，意外發生後，女方社群一度湧入許多人的關心，不料女友一直陷入網路霸凌，於今日(25)發表律師聲明。

本名為蘇湘涵的Bella，在失去高以翔後走出陰霾，常在社群分享生活點滴曬辣照，但仍有不理性網友發表不當言論，使她飽受困擾影響生活，而她也不忍了委託「廣東正大方略」律師事務所聲明，部分網路用戶在網路平台散播有關蘇湘涵的評論，故意散布不實言論，大量使用賣淫女、寡婦、雞、畜牲等侮辱性言論進行人身攻擊，這些不實言論若不刪除，會通過法律途徑追究法律責任。

Bella發出律師聲明。( 圖／微博)

Bella同時也在微博上發表一篇長文，「曾幾何時我以為只要我不回應，那些虛偽傷人的聲音就會消失，卻到現在一直持續沒有停止過。從偽造照片、偽造言論到了扭曲我的人格，扭曲我的政治立場，扭曲我的價值觀；並且連我身邊的家人、朋友以及網上一直在鼓勵我愛護我的朋友都不放過。謾罵、惡意中傷已經嚴重的影響我的生活，到了無法再承受的地步。」

她相信法律會給自己和大眾一個公平的交代，Bella維護自己權益的聲明也讓網友們紛紛表示支持與鼓勵，「這次你終於出來維權了，我們永遠支持你！」、「三年了，這場網暴也該結束了。」、「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。願大家都溫柔以待。」、「有些人就是入戲太深，分不清現實跟劇情，支持維權，拒絕網暴」。

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