2022竹塹七夕成年禮今年將於8月4日登場。（陳育賢攝）

一年一度七夕即將到來，農曆7月7日同時也是七娘媽的誕辰，因此新竹市年滿16歲的青少年，每逢七娘媽誕辰這日就會在竹蓮寺裡舉行「做16歲」的成年禮，透過「輭轎腳」、「脫絭」、「飲成年酒」完整的古老儀式，象徵孩子正式「轉大人」。

副市長李世珍指出，「七娘媽」是兒童守護神，每逢七娘媽誕辰日，竹蓮寺就會舉辦「做16歲」成年禮，感謝竹蓮寺長期以來對地方事務的熱忱，致力於傳承珍貴地方文化，這6年在與議長、竹蓮寺主委許修睿的合作與努力下，一起為捍衛傳統文化價值而努力，盼讓年輕人理解傳統不等於無趣，將傳統嚴肅的儀式加入新的創意與巧思，藉以活化古禮，期盼這項極具傳統價值的儀式能夠永遠流傳。

許修睿說，過去大家習慣過西方情人節，但七夕是中國人的情人節，8月4日活動當天，除早上較嚴肅的宗教課程外，晚上則有市府協助舉辦的七夕晚會，邀請知名歌手輪番帶來精采演出，希望透過此富有文化意涵的活動，讓全國民眾更深入了解新竹。

民政處表示，2022七夕成年禮系列活動於8月4日竹蓮寺上午舉辦「輭轎腳」七夕成年禮、下午有「我的告別宣言」活動，特別規畫AR虛擬濾鏡、絹印DIY等體驗活動。

晚間7時則有七夕晚會，特別邀請饒舌新秀李杰明、爆發力女聲陳忻玥、獨立樂團美秀集團、創作歌手王彙筑、最狂新人艾薇，和市民朋友一同共渡浪漫七夕情人節夜晚。