基隆市立田徑場重建工程延宕，基隆市長林右昌表示，教育處已積極解決中，未來需斷然處置、刻不容緩；基隆市立體育場長葉雅琦補充說明，已進行第2次催告月底滿期，若廠商無作為，將依規定終止契約，重新招標。

田徑場去年2月動工拆除重建，但因營造商與市府溝通出問題，導致工程一再延宕。日前基隆市議會舉行第19屆第22、23次臨時會時，市議員呂美玲提案，要求市府針對田徑場施工期程進行專案報告，她提及，現在有許多運動選手、市民只能在路上慢跑，相當危險，無論工程是哪一方出問題，希望教育處說明、積極處理。

基隆市民體育活動中心今日上午舉行修繕工程開工典禮，林右昌致詞時提及，田徑場先前在施工、營造上碰到障礙，教育處目前正積極權理解決中，需要做斷然處置，這部分刻不容緩，儘速解決相關施工問題、再次啟動，未來盼搭配市民活動中心期程，讓本市運動場所早一日提供市民使用。

葉雅琦補充說明，現在工程進度嚴重落後，廠商有很多契約文件未提報，目前已進入催告程序，主要是限期提送趕工計畫、施工計畫及施工圖，對方雖有提送趕工計畫，但遭監造單位審退，且至今尚未補正完成，若未符合要求，將依規定終止契約。

葉雅琦指出，原本預計工程延至明年12月完工，但現階段狀況和當時有落差，且廠商一直沒有積極動作，她提及，目前已催告第2次，且於月底期滿，若仍未有具體作為，將終止契約、重新招標，透過最有利標的程序，評選更優良廠商，否則整體工程延誤情形會更加嚴重。