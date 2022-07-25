自從2008年推出《鋼鐵人》開啟「漫威宇宙」時代，漫威英雄片便在全球掀起一股勢不可擋的超強熱潮，不僅稱霸電影票房刷新影史紀錄，更創造無限商機。日前在美國聖地牙哥動漫展上，漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）親自現身，向影迷宣佈「漫威宇宙」第5、第6階段的最新規劃，不僅公開了《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《星際異攻隊3》、《洛基2》等影視作品相關資訊，更確認將在2025年一口氣推出兩部《復仇者聯盟》電影，重磅消息令影迷全陷入瘋狂。

由於第4階段的漫威作品上映後口碑不一，加上鋼鐵人、黑寡婦等超級英雄犧牲，相繼退出接下來的漫威舞台，近來有關「漫威熱潮是否退燒」的話題討論度不斷。不過近日，漫威官方卻為粉絲帶來了意外之喜，公佈將展開「漫威宇宙」第5、第6階段的最新消息。

目前進行中的漫威第4階段與未來的第5、第6階段，稱之為「多重宇宙傳奇」（Multiverse Saga），總裁凱文費吉在動漫展上親自公開第5階段的所有片單，包括明年2月打頭陣的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，以及《星際異攻隊3》、《驚奇隊長2》、《洛基2》等精彩續作，也將推出《秘密入侵》、《迴聲女》、《鋼鐵心》等全新影集。而才剛釋出預告片的11月電影《黑豹2：瓦干達萬歲》，確定將為「漫威宇宙」第4階段作收。

漫威官方強調，未來會透過多部影集和電影，讓觀眾更清楚理解「漫威宇宙」的世界觀，而第6階段將推出的3部作品也一併搶先曝光。除了眾所矚目的《驚奇四超人》新版電影會在2024年11月上映，集結眾多英雄受到喜愛的《復仇者聯盟5 ：康王朝》（Avengers: The Kang Dynasty）、《復仇者聯盟6：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）也將在2025年的5月及11月和觀眾見面，同時《復仇者聯盟6》會是「漫威宇宙」第6階段的完結篇。

《黑豹2 ：瓦干達萬歲》前導預告登場11月9日（三）搶先全美上映。（影片取自《MarvelTW》若有移除請見諒）

繼前3階段的薩諾斯，「多重宇宙傳奇」的大反派身分也揭曉，是在影集《洛基》中已經亮相，由黑人男星強納森梅傑斯（Jonathan Majors）所飾演的「征服者康」，而他在明年初將上映的《蟻人3》中也擁有重要戲份。隨著大量新作資訊公開，再次點燃全球漫威影迷的熱切期待，勢必又將在全世界颳起一股漫威風潮。