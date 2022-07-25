台中市25歲林姓男子24日晚間騎乘紅牌重型機車，沿建國北路由東往西方向直行，遇31歲衛姓男子駕駛自小客車，沿建國北路由西往東方向行駛，雙方在南區建國北與美村路口，發生碰撞，機車撞上小客車後，人車噴飛，騎士送醫後無大礙，車禍肇事原因待警方進一步釐清。

警方表示，這起事故發生於24日18時38分許，衛男駕駛自小客，沿建國北路由西往東方向行駛，行經美村路口時欲左轉，此時林男騎乘紅牌重機車，沿建國北路由東往西方向直行，雙方在路口發生碰撞。

根據路口監視器畫面顯示，當時重機行經路口碰撞轎車右側車身前方，因撞擊力道大，重機直接翻轉1圈，林姓男騎士當場噴發，民眾見狀報警，轄區第三分局交通分隊獲報趕往處理，林男送醫後所幸無大礙。

警方表示，員警趕抵經酒測處理，雙方均無酒駕，車禍時都是綠燈直行，初判斷因轉彎車要禮讓直行機車，直行機車需注意車前狀況，車禍詳細肇事原因尚待事故分析鑑定。