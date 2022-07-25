蘇志燮在電影中飾演遭外星人追擊的刑警。（車庫提供）

金泰梨則飾演能發射雷電的女子「以安」。（車庫提供）

金泰梨（左起）、柳俊烈、金宇彬向台灣觀眾問好。（車庫提供）

斥資超過400億韓元打造的年度科幻武俠巨作《外星＋人》，將於7月27日與台灣觀眾見面，電影主演柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙祐鎮、金義城也特地錄製影片向台灣觀眾問好，當中暌違大銀幕6年的金宇彬，在片中飾演護送外星人囚犯的管理者「卡德」，重返電影劇組第1天開拍的溫馨情景，他至今仍難忘。

金宇彬說：「當時到拍攝現場時，工作人員們看著我的眼神非常溫暖，十分歡迎我，他們還鼓掌迎接我。我完全感受到他們的心意，讓我感動到差點哭出來。第1次拍攝時，因為天氣很冷，大家都穿著厚衣物，讓現場變得很溫暖，也讓我有種『終於回來了』的感覺！」還笑說：「那天我全身穿著緊身衣（CG特效用）進行拍攝，一開始覺得滿不好意思的，覺得需要一點時間適應，但後來又覺得不行那樣，就把羽絨衣脫掉，在工作人員之間走動。」

而當天柳俊烈和金泰梨還驚喜現身，為金宇彬加油打氣，金宇彬感動地表示：「那天俊烈哥和泰梨都沒有戲，但他們還親自開車來到大田的片場，當時我們其實還沒有那麼熟，也不常交談，但因為是我進劇組的第一天，他們還特地前來為我加油，讓我直到現在都仍記得當時的氛圍。」

近期柳俊烈受邀參加溫網活動，見到了《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯和《蜘蛛人：驚奇再起》安德魯加菲爾德，還和他們聊到《外星＋人》，柳俊烈表示：「在活動現場有了和湯姆克魯斯、安德魯加菲爾德交談的時間，而且安德魯加菲爾德還先認出我來，讓我很驚訝！在和他們聊天的過程中，也再度體會到韓國影視作品逐漸改變的地位。我也藉機向他們介紹《外星＋人》這部以韓國傳統古裝結合科幻外星人元素的作品，他們聽了之後，都表示之後一定要去觀賞這部電影！」

在《二十五，二十一》中演活「羅希度」的金泰梨，人氣再度攀升，這次她在《外星＋人》中飾演能發射雷電的女子「以安」一角，展現可愛又充滿魄力的演技魅力，她表示：「過去比起人們的評價，我將自己的名字重量、社會地位看得很低，在崔東勳導演邀請我參演《外星＋人》時，我也感到很不可思議。」

金泰梨接著說：「而現在我似乎能客觀地看待自己，不再過度謙虛了。在《二十五，二十一》之後，我迎來了不再懷疑這人氣的瞬間，在見到他人的過程中，也感受到正確看待自己的瞬間，我打算活得比過去堂堂正正150倍！以前會覺得自己也有醜陋的地方，也曾試著假裝堂堂正正的樣子，但現在已經不像過去那樣了，我想盡情享受這一刻！」