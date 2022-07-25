國立暨南國際大學外文系，推動學生多元實習計畫，從鄉村旅遊、國立自然科學博物館，到參與全國最大天文營的英文導覽解說；甚至推出百老匯經典歌舞劇，並鼓勵國際移動學習，創造外文系的獨特亮點。

暨大外文系主任羅麗蓓副教授指出，面對國家雙語政策、企業尋求全球性及多角化人才趨勢，該系積極朝培養多重專長，與強化多元競爭力角度，協助學生儲備職前工作能力，除了教育學程，目前全系就有超過20％的學生，選擇雙主修或者輔系，透過廣度學習全面提升對未來社會的適應性。因此，陸續與國內知名機構及企業主合作，提供優質安全的實習環境，如國立自然科學博物館、國家運動訓練中心、卓騰語言科技等。

考量學生對生涯規畫多元性與時效性的需求，暨大外文系推出從學士到碩士一條龍的5年一貫學程，大三就開始進行修課及研究，5年就同時拿到學士與碩士學位，及早進入就業市場。

另外，暨大透過與英國密德薩克斯大學簽訂合作雙聯學位，未來可以3＋1 （在台修課3年、最後1年至英國修課）方式，4年即可取得兩所大學的雙聯學位；學生也可以透過學海飛颺系列獎學金，獲得出國交換學生的機會。

暨大外文系辦學成果斐然，羅麗蓓與李慧玲老師，分別榮獲優良導師與優良教師殊榮；大四生戴昀臻與徐依綾，分別獲得優良教學助理獎，及通過科技部大專學生研究計畫（賴秋月教授指導）。

暨大戲劇節去年由外文系學生擔綱的全英語舞台劇《杜蘭朵公主》大獲好評；今年，改編自《髮膠明星夢》（Hairspray）的歌舞劇《無名小卒追夢記》（Where I wanna be），已經進入排練階段，將於12月登台演出。