國軍「漢光38號」實兵演習今天登場，IDF戰機清晨轉場。 摘自中華民國空軍臉書

國軍「漢光38號」實兵演習今天登場。中華民國空軍臉書指出，空軍首日演練，清晨由空軍第一聯隊IDF戰機實施戰備轉場，接獲任務後，依令起飛，為演習揭開序幕；同時，臺南基地的防空部隊依敵情威脅進行重要目標防護，強化整體防空能量。此外，空軍還有演練副跑道起降等，即備用跑落起降科目。

此外，空軍明天將派大兵力參演，科目包括有空中戰鬥巡邏、跑滑道搶修、聯合制海、聯合反潛、反封鎖、夜間防空等。