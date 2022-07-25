銅價上周隨市場風險情緒改善出現彈升，上周五美元走軟，CME銅期貨與LME銅期貨各上漲1.55％與1.78％，周線各收漲3.57％與3.64％。在台股交易的期街口道瓊銅（00763U）ETF今（25）日股價收21.45元小漲0.23％。

街口投信表示，供需面因素攸關銅價後續走勢，短線上觀察市場風險情緒是否持續好轉，中國房市困境能否在其住房和銀行監管機構制定計劃下取得進展，中長線在綠能經濟應用普及趨勢下，銅相關投資仍值得關注。

期街口投信表示，今年以來銅價回檔超過2成，衰退風險升溫是銅價下跌的主要原因，美元強勢使原物料價格明顯承壓，而中國此前疫情的封控措施與房地產市場疲弱也對銅需求的基本面造成影響。

此前持續看多銅價的高盛雖下調銅價展望，反應全球經濟前景惡化與部分礦區供給增長，但仍表示銅存在結構性需求大於供給，綠電需求將有助於銅需求，預期明年銅價將逐漸復甦。

而全球最大礦商自由港（Freeport-McMoRan）執行長（CEO）Richard Adkerson上周亦表示，銅價下跌將使目前的銅價不足以支撐新礦開採成本，此將進一步使供應收緊，全球銅礦供給仍然處於緊張階段。