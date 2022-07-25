台股今(25)日仍舊近高情怯，加上本週國際有眾多關鍵數據將公布，指數在萬五大關前躊躇，終場大盤小跌13.03點，微幅下跌0.09%，指數收在14936.33點，成交量再度下滑至1823.35億元。PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻表示，上週美國晶片法案通過第一關，本週即將進行表決，激勵台股晶片、半導體股上週吹起反攻號角，台積電(2330)等赴美設廠可望獲得補助優惠，也使得近期電子股佔整體成交比重站穩6成以上，大盤距萬五僅一步之遙。

賴正鴻表示，台灣6月外銷訂單優於預期，總金額588.3億美元，年增率9.5%連2紅，累計2022上半年金額達3392.9億美元、年增9.5%為同期新高紀錄，展望下半年在全球科技新品推出，以及外銷訂單在中國封控影響趨緩之下回穩，預估今年低谷將落在第二季。

賴正鴻認為，這波台股在國安基金宣示進場護盤後，加速大盤指數築底後重啟反彈行情，進一步收復月線關卡，但成交量能還沒完全放大，不過相較近期美股四大指數已陸續站上季線，可以留意前波反彈145500點的頸線是否守穩，在技術面偏多、配合國際投資氣氛好轉，大盤近期仍舊有機會維持反彈氣勢，上方目標先看季線，甚至可挑戰更高的位階。