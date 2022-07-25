1名網友在臉書分享1張網傳照片，畫面中可見，1隻貓咪雕像從耳朵噴出水柱，讓原PO不禁發文直呼：「為什麼要從耳朵出水」，文章曝光，意外引起大批網友熱議，大家紛紛討論要從雕像的哪裡噴出水比較合理，也有人笑說：「看到美女就從鼻孔」、「眼神死」。

1名網友於臉書社團《爆廢公社二館》分享1張網傳照片，畫面中可見1個貓咪雕像屹立在噴水池旁，且貓咪2耳還會噴出水柱，讓原PO不禁發文直呼：「為什麼要從耳朵出水」，有網友開玩笑回應，是怕被說抄襲新加坡嘴裡會噴水的全白色魚尾獅啦！

照片曝光後，網友們紛紛留言：「腦子進水」、「眼神死」、「因為耳朵進水了」、「我以為是真的貓」、「所以牠表情很無奈啊」、「看到美女就從鼻孔」、「貓咪：潔耳液是不用錢膩」、「怕被說用新加坡」、「他的表情就像控訴著這個無情的社會」、「腦袋排水中」、「不是，為什麼是貓，海豚不好嗎？海豚不行有烏龜啊，烏龜不行好歹有尿尿小童啊」、「看來腦袋進水是這樣排的」。

也有網友們熱烈討論，若要製作貓咪噴水池，該從哪裡噴出水：「鼻孔會更好嗎」、「眼睛比較傳神」、「難道要變成吐口水唷」、「從嘴巴會像在吐」、「如果眼睛出水的話，是受到什麼創傷嗎」、「從嘴巴吐比較符合貓」。