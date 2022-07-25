苗栗縣政府積極推廣無人機應用與發展，今年辦理「飛勁苗栗 Miaoli Youth Fly」無人機實境運用培訓班。（李京昇攝）

縣府全額補助3萬元課程學費培養更多青年、創業者投入無人機產業。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

無人機操作課程廣受好評。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府積極推廣無人機應用與發展，今年辦理「飛勁苗栗 Miaoli Youth Fly」無人機實境運用培訓班，全額補助3萬元課程學費培養更多青年、創業者投入無人機產業，另外更以空拍攝影及微電影大賽，邀請空拍好手以不同視角拍出苗栗人文美景，總獎金高達45萬元。苗栗縣政府秘書長陳斌山等人25日啟動無人機系列活動，邀請有興趣的民眾踴躍報名。

苗栗縣為全台最早投入無人機產業的縣市，不但率全國之先發布《苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法》、成立無人機科普基地、首辦無人機攝影競賽、首開無人機培訓課程、首辦無人機競速大賽，更是啟用全台首座無人機考照場地、設立首支消防局無人機隊等，打造苗栗智慧科技城市新形象。

今年縣府也將開辦無人機運用培訓班，除了培訓府內20位同仁參與課程計畫，另也開放20位縣內青年報名參加，並且全額補助3萬元的課程費用。

同時辦理空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽，邀請優秀飛手發掘苗栗之美。

今天記者會邀請表演歌手Stan以及Jennifer演唱結合客語、國語的自創曲「浪漫台三線」為活動揭開序幕，苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣府勞青處長彭德俊、議員鄭聚然等人共同啟動活動，邀請對無人機運用有興趣的民眾踴躍報名。

勞青處長彭德俊表示，去年開辦無人機訓練課程廣受青年喜愛，今年將於7月29日至10月17日規劃一系列課程，邀請中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠擔任主講師，除豐富課程內容、提高挑戰性外，還增加許多實境模擬課程、加深應用面使用程度，招生對象為戶籍或工作地位於苗栗縣，招生人數20人、名額有限，若報名踴躍，縣府將以報名者工作性質或產業類別與無人機關聯性作為優先順序考量。

勞青處青年發展科長劉芸說，縣府從2020年開辦培訓班，當時只有補助各局處學習操作無人機，比如消防局運用在救災、環保局則透過無人機監測空氣品質或水質等，去年首度對外開放報名，結果廣受好評。

她表示，去年開始補助民間單位免費參加培訓班，也會針對不同產業去做客製化的課程，像去年報名的多數是農業、建築業跟房仲業等產業。

有不少茶農、草莓農學會無人機操作後，利用無人機來巡視農田，省下不少力氣。也有房仲業者負責拍賣山坡土地業務，平時可能只能拍出平面的感覺，但透過無人機拍下土地全貌，讓買家更容易了解現況。

劉芸表示，無人機課程包括無人機操作、相關法規、攝影技巧以及剪輯影片，並已取得操作證為主要目的開班授課，盼參與的學員都能夠真正學以致用。

另，空拍攝影及微電影大賽主題為苗栗人文風景、地理景觀、生態環境、建築建設、產業發展及慶典活動等，以微電影等具有故事性腳本為原則，拍出具有創新創意的故事行銷苗栗，獎項多達40項、總獎金高達45萬元，其中微電影組第一名10萬元、第二名5萬元、第三名3萬元。空拍攝影組前三名獎金則分別為5萬元、3萬元、1萬元，徵件日期即日起至9月12日。

縣府秘書長陳斌山表示，縣長徐耀昌在106年推動無人機政策，透過培訓縣內無人機好手，讓消防、警察、農業等各方面行政作業事半功倍，今年藉由培訓班以及空拍攝影大賽，希望能培育更多無人機專業人才並且募集全台各地無人機空拍好手，透過微電影及空拍攝影方式拍攝精彩動人作品，推廣在地人文風景等苗栗之美，吸引更多有興趣民眾一起投入無人機產業，培養更多無人機飛手以帶動苗栗無人機產業鏈連結，期勉學員在無人機領域持續努力，帶動苗栗無人機產業及多元化應用發展。