現代人注重養身，若想要健身、練肌肉，民眾第一個想法就是補充蛋白質，但營養師朱瑞君在臉書粉專PO文指出，除了攝取蛋白質，還有許多營養素對身體肌肉的養成很有幫助，像是優良脂肪、碳水化合物、維生素D，只要適量補充就能讓健身效果更驚人。

朱瑞君表示，蛋白質能合成、修復受損肌肉，平時可從雞蛋、瘦肉、優格等食物中攝取。此外，也可適量補充優良脂肪，有助於促進肌肉分泌生長激素，橄欖油、酪梨、堅果、鮭魚都是不錯的選擇。

維生素D則能維持肌肉功能，可從蛋黃、鮭魚、黑木耳、菇類等食物攝取；最後，碳水化合物有助於提高肌肉合成效率，平時能從地瓜、糙米飯、豆類、蔬果中補充。

另外，針對素食者而言，蛋白質攝取以黃豆及其製品為主，若能吃蛋、奶製品更好，因為其中富含的蛋白質最完整；至於堅果、乾豆類也有部分的蛋白質，但含量較少，建議互相搭配使用。

朱瑞君提醒，市面上也有其他高蛋白補充品、製品，像是大豆蛋白、豌豆蛋白萃取，若有需要，建議搭配不同的穀物彌補蛋白質的完整度。