現場4位地方百歲人瑞共同見證通車儀式，大家開心迎喜事，盼新橋梁能像在地耆老一樣長長久久。（張妍溱攝）

台中市逾1甲子的舊南門橋，串聯大里區、市區，因橋梁老舊、橋面窄不敷使用，為紓解交通壅塞，中央地方攜手斥資1.7億元重建，車道拓寬1倍由2車道變成4車道，25日舉行完工通車典禮，現場4位地方百歲人瑞共同見證通車儀式，大家開心迎喜事，盼新橋梁能像在地耆老一樣長長久久。

市長盧秀燕參加「南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬」通車祈福典禮時說，南門橋橫跨大里區、東區、南區3個行政區的重要交通連結，因橋梁老舊、橋寬僅約14.4公尺，常因橋面狹窄造成交通壅塞。

「台中的重大喜事！」盧秀燕指出，南門橋最早是日據時興建的吊橋，在民國47年改建為第2代混凝土橋樑，這次改建拓寬的第3代橋梁，近日已完成橋面工程作業，經市府嚴謹的專業勘查及符合道路交通相關規定下，如今開放通車，將有助於紓解地方交通。

盧秀燕指出，南門橋是大里區往來台中市區的重要道路中興路，全長3.3公里中，全線只剩此路段不足都市計畫的20公尺寬度，橋面工程提早2個月完工通車，完工後將有助於紓解區域交通。

盧秀燕說，這項改建拓寬工程總經費約1億7000萬元，感謝多位地方民代積極爭取，其中，立委黃國書、何欣純更協助向中央爭取到70％的經費補助，加上市府連3年編列預算，工程終於順利完成。