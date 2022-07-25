萬安45號演習前，由新北市警察局進行簡報。（王揚傑攝）

侯友宜及國防部官員視察演習內容。（王揚傑攝）

演習情境逼真。（王揚傑攝）

演習情境逼真。（王揚傑攝）

萬安45號演習今（25）日下午1時30分於北部7縣市同步進行，新北市政府為讓市民熟悉演習內容，利於戰事及災難發生時應變，首創將演習全過程在臉書直播，也方便民眾在演習過後閱覽。演習過程動作確實逼真，新北市長侯友宜及國防部指派視導官員均對參加演習人員給予肯定。

新北市萬安演習選定新北市政府、三鐵共構板橋車站、板橋區海山國小、中和區街道等處，進行大眾運輸系統防空疏散避難、災害搶救等演練，侯友宜副統裁官憲兵指揮部副指揮官少將夏德宇聽取簡報後，準時於1時30分前往市府大樓地下室及板橋車站視察，除演練人員疏散避難外，也設計傷患救援、設施搶修等情境。

新北市府全國首創將防空疏散、災害救援演練全程網路直播，讓民眾在演習時能同步觀看演練過程，並參考日本國民保護入口網站，將演練紀實置於臉書專頁，供民眾閱覽。

侯友宜表示，新北市人口眾多面積遼闊，必須做好全民參與、全民國防的觀念，今天的演練在強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救的應變機制，如果真有那一天，我們必須像這次的演練，提高憂患意識，隨時做好萬全的準備。

憲指部副指揮官夏德宇表示，新北市以真實空襲狀況規畫演練，情境逼真，民眾在警報響起後，均能配合憲、警、民防人員引導，迅速疏散避難，演習全程順利圓滿，對參與演習人員表示感謝。

北部地區25日下午實施萬安45號防空演習，本次演習人車要求同步疏散，值勤員警拿著指揮棒要求小貨車的駕駛立即下車。（季志翔攝）