近來半導體產業雜音不斷，陸媒分析指出，隨著智能手機、PC等市場需求下滑，上演兩年的全球晶片荒將告一段落，晶片行業將從供不應求轉變為供大於求，即將進入新的下行周期，以大陸晶圓代工龍頭中芯國際為例，現在甚至得要主動出門找客戶。

陸媒澎湃新聞報導，回顧兩年前因全球疫情肆虐，居家辦公、線上教學興起，使得智慧型手機、PC筆記本電腦等產品銷售高速成長，從而帶動消費級晶片需求大增，晶片代工大廠台積電、聯電、中芯國際等，產能甚至出現超負荷運轉，當時更有傳聞，小客戶很難獲得台積電的產能，據悉有很多客戶被台積電踢單。

然而隨著PC和智能手機需求下滑，代工廠的產能也逐漸鬆動，一位半導體分析師透露，台積電產能和之前相比也有點鬆下來了，但整體來說產能還是很滿，馬上有新產品或新客戶去補位；中芯國際則遇到消費電子客戶砍單，「以前都是客戶送上門，但如今需要出門找客戶了。」

至於聯電的情況則要好一些，儘管和中芯同樣遭遇客戶砍單，但車用晶片訂單火熱，整體情況良好。該名半導體分析師提到，儘管代工廠都不願意公開承認，但這些信息得到了多方驗證，進一步詢問跟代工廠打交道的晶片設計公司，得到的回答也是如此。

報導提到，有分析師警告，今年大陸晶片產能擴張很多，接下來可能會爆發價格戰，「基本上可以判斷代工廠要降價了，尤其55奈米，包括中芯、晶合、華虹都有擴產。」而目前這種情況，如果代工廠無法找到其他高毛利產品替代，接下來對公司業績將造成打擊。

中芯執行長趙海軍5月受訪時，罕見對消費性電子後市提出警告，他預估今年至少有2億支智慧手機的銷量消失，其中大部分來自大陸手機製造商。