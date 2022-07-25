林鼎超說，請勿把自己的市政經驗隨便亂複製貼上到新北，這兩件事的執行難度完全不一樣，並稱林佳龍「五股、后里傻傻分不清楚」。(林鼎超提供)

民進黨新北市長參選人林佳龍近日出席活動時，指侯友宜重視的五股垃圾山整治是城市治理的基本工作，並稱自己擔任高雄市長時也把后里垃圾山改造成花博後花園；對此，新北市三蘆議員參選人林鼎超說，請勿把自己的市政經驗隨便亂複製貼上到新北，這兩件事的執行難度完全不一樣，並稱林佳龍「五股、后里傻傻分不清楚」。

林鼎超指出，后里垃圾山面積為25公頃的「公有地」，原為豐原三鄉市之聯合垃圾掩埋場，1998年封場後，在2007年完成五座景觀土丘，而新北的五股夏綠地，所占面積達169公頃，因受到洪水平原管制，長期廢棄物違法傾倒，並且出現吸毒、飆車等治安死角，且該土地並非完全是公有地，而是涉及1200位私有地主還有667家廠商。

最重要的是當初為了要反轉五股垃圾山，市府還去現場實地勘查廠家餵養犬貓的狀況，估計約有415隻狗和200隻貓，都有分階段的安排至相關的收容中心。

他說，五股夏綠地光是面積就大花博後花園6.7倍、而且五股夏綠地的產權非常分散，光是地主和廠商整合的難度就高出花博後花園許多，所以這兩件改造案完全不能相提並論，新北市團隊也因為此案，榮獲公務界奧斯卡獎之稱的「公務人員傑出貢獻獎」，這個總統、連民進黨主席蔡英文都肯定的改造，絕對不是林佳龍一句話就可以比擬的。

林鼎超表示，我可以體會林佳龍因為臨時換選區所以對新北的市政完全不熟悉，但也不要那麼快被看破手腳，讓選民知道你對市政的不熟悉。

他說，衷心的建議林佳龍應該趁林智堅還在浪頭上時，趕快拜託其他同黨同志惡補一下新北市政，未來在講政見的時候，才不會發生當初您在台中東勢新丁粄節時，將紅龜粄與綠色艾草粄搞混這樣的糗事。