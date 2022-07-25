發票天選之人看過來，獎上加獎靠這招，每期開獎HAPPY GO加抽百萬點。（HAPPY GO提供）

統一發票中獎了嗎？財政部公布最新一期5－6月的統一發票中獎號碼，許多中獎者花不到百元就得到大獎。近期有網友分享，中獎還能再領獎的優惠活動，只要是中獎的幸運者，即符合資格參加「HAPPY GO App輪盤遊戲」，最高獎項可獲得10萬點，每次開獎送出點數將超過100萬點。該活動一推出，便引發網友熱烈回應：「環保又有專屬獎，中獎機率超高！」、「中發票還能參加輪盤遊戲，官網活動是人人有獎！」等推薦，主辦單位在萬物齊漲的通膨時代，還能有發票中獎再享點數回饋的雙重小確幸。

HAPPY GO表示，自從推動雲端發票綁定HAPPY GO App為載具以來，不僅提供自動對獎功能，也發現每期開獎的幸運卡友眾多，約占綁定者的2成。這回特別推出「綁定存發票中獎獎更多」活動，卡友在發票開獎日前下載HAPPY GO App，綁定財政部發票手機條碼，並是當期發票中獎者，即可參加HAPPY GO App輪盤遊戲，有機會獲得10萬點，或5千點、5百點，其餘則皆可獲得5點，人人有獎。

舉例來說，想於下一期9月25日發票開獎日前參加活動的卡友，必須先在HAPPY GO App完成綁定發票手機條碼，若7月、8月雲端發票有中獎的卡友，即可於10月1日至10月31日在HAPPY GO App上參加輪盤遊戲，最高抽10萬點。

此外，HAPPY GO為鼓勵消費者多使用雲端發票、HAPPY GO Pay，首次註冊HAPPY GO App並成功綁定財政部發票手機條碼，可獲得200點，再綁定HAPPY GO Pay還能獲200點，邀請親朋好友一起綁定，也再獲得200點。