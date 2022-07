發票天選之人看過來,獎上加獎靠這招,每期開獎HAPPY GO加抽百萬點。(HAPPY GO提供)

統一發票中獎了嗎?財政部公布最新一期5-6月的統一發票中獎號碼,許多中獎者花不到百元就得到大獎。近期有網友分享,中獎還能再領獎的優惠活動,只要是中獎的幸運者,即符合資格參加「HAPPY GO App輪盤遊戲」,最高獎項可獲得10萬點,每次開獎送出點數將超過100萬點。該活動一推出,便引發網友熱烈回應:「環保又有專屬獎,中獎機率超高!」、「中發票還能參加輪盤遊戲,官網活動是人人有獎!」等推薦,主辦單位在萬物齊漲的通膨時代,還能有發票中獎再享點數回饋的雙重小確幸。

HAPPY GO表示,自從推動雲端發票綁定HAPPY GO App為載具以來,不僅提供自動對獎功能,也發現每期開獎的幸運卡友眾多,約占綁定者的2成。這回特別推出「綁定存發票中獎獎更多」活動,卡友在發票開獎日前下載HAPPY GO App,綁定財政部發票手機條碼,並是當期發票中獎者,即可參加HAPPY GO App輪盤遊戲,有機會獲得10萬點,或5千點、5百點,其餘則皆可獲得5點,人人有獎。

舉例來說,想於下一期9月25日發票開獎日前參加活動的卡友,必須先在HAPPY GO App完成綁定發票手機條碼,若7月、8月雲端發票有中獎的卡友,即可於10月1日至10月31日在HAPPY GO App上參加輪盤遊戲,最高抽10萬點。

此外,HAPPY GO為鼓勵消費者多使用雲端發票、HAPPY GO Pay,首次註冊HAPPY GO App並成功綁定財政部發票手機條碼,可獲得200點,再綁定HAPPY GO Pay還能獲200點,邀請親朋好友一起綁定,也再獲得200點。