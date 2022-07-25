今天全國績優休閒農業區評鑑，苗栗共有8處休閒農業區獲獎，其中三義鄉雙潭休閒農業區奪得最高榮譽卓越獎，是獲獎最多的縣市，縣長徐耀昌25日上午頒獎表揚，肯定各休區推動休閒農業的努力和貢獻。

全國績優休閒農業區評鑑，是依「組織運作與功能」、「休閒農業資源與產業加值」、「環境營造及公共設施維護管理」、「政策配合情形」、「營運績效」等5大指標進行綜合評比，若分數未達標須接受複評，競爭激烈。

苗縣10個參加評鑑的休閒農業區，經評鑑結果全部過關，且其中8個休區獲得全國獎項，尤其最高榮譽卓越獎全國僅有5個名額，三義鄉雙潭休區即奪下一席，未獲獎的2個休也不需要複評。

獲獎的休區分別為，卓越獎：三義鄉雙潭休閒農業區；模範獎：西湖鄉湖東休閒農業區、公館鄉黃金小鎮休閒農業區、大湖鄉薑麻園休閒農業區；茁壯獎：通霄鎮福興南和休閒農業區、卓蘭鎮壢西坪休閒農業區、南庄鄉南江休閒農業區、大湖鄉馬那邦休閒農業區。

縣長徐耀昌、農業處長陳樹義等人今天頒獎表揚獲獎的8個休閒農業區，感謝休閒農業區發展協會夥伴們的努力付出經營，在全國評鑑奪得佳績，為苗縣爭光。

縣長徐耀昌指出，休閒農業區近幾年來因應農業轉型休閒產業，透過6級化產業鏈運作，返鄉人數逐漸提升，透過會員產品展售、小農市集等多元服務，休區整體發展亦廣受各界肯定，縣府將會持續輔導各休區提升環境及服務品質，歡迎全國民眾到苗栗從事農村旅遊，體驗休閒農業區的魅力。