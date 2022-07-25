羅智強輔選柯智恩 連綠委都讚他「狠角色」

總統府前副祕書長羅智強今（25日）宣布將輔選國民黨高雄市長參選人柯志恩，對此，民進黨立委許智傑表示，羅智強確實是國民黨內很會打空戰、聲量很高、很能鞏固深藍的一個「狠角色」，不過他比較擔心國民黨會採取負面抹黑戰，重演韓國瑜當年高雄又老又窮的負面選戰。
羅智強今宣布將輔選柯志恩並拿出「祕密武器」輔選，「祕密武器」則是20輛宣傳公車，但這20輛宣傳公車都是由羅智強的子弟兵、雲林縣議員參選人陳芳盈所義助，效仿羅智強2018年時義助韓國瑜100輛宣傳公車。
許智傑表示，羅智強確實是國民黨很會打空戰，聲量很高、很能鞏固深藍的一個狠角色，不過他比較擔心國民黨會採取負面抹黑戰，重演韓國瑜當年高雄又老又窮的負面選戰，這不是高雄人所樂見。
許智傑強調，高雄市長陳其邁2年拚4年的成績斐然，高雄市不分藍綠市議員里長都給予高度的肯定，希望國民黨可以來場君子和淑女之爭，一起為高雄拚建設爭福利，不要以負面選戰為主。
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