鋼構5層樓的屏東王船文化館，25日舉行上樑儀式，完工後可望成為東港新地標。（林和生攝）

全台首座以無形文化資產「東港迎王平安祭典」為主題的王船文化館，將完整典藏屏東迎王文化，並傳承造船匠師智慧，作為文化保存、傳承及教育中心，25日工程舉行上樑典禮，完工後可望成為東港新地標。

東港迎王平安祭典聞名全台，祭典中的王船肩負祈福、消災、解厄任務，其中最受矚目的王船建造全按古法進行，光是造船木材往往都要花上百餘萬元，造船師傅更是義務參與，在2年前就開始進行規畫，每科迎王都可稱得上是東港地區的全民運動。

屏東縣長潘孟安表示，三年一科東港迎王平安祭典是超過百年的國家重要無形文化資產，王船文化館將保存屏東東港、琉球、南州三大迎王文化和造船匠師工藝，未來遊客除可親臨體驗屏東迎王慶典，透過展覽更能深入了解歷史脈絡與文化內涵。

上樑儀式由潘孟安擔任主祭官，帶領包括東港鎮長徐志雄、屏東縣議員林蔡鳳梅等人上香祈福，並於主樑簽名後，起升鋼樑定位，鳴炮完成整個儀式。

屏縣府文化處長吳明榮指出，王船文化館建築設計概念採用「海」之意象，建物下方折線象徵海浪，還有一艘等比例打造的王船實體懸浮在館場室內大廳上方做為典藏，保證吸睛。

這棟地上5層樓的鋼骨結構建築，一樓將引入沉浸式劇場，二、三、四樓會呈現台灣王爺信仰與王船文化內涵與特色，五樓觀景台則可遠眺大鵬灣；館內另設有240席多功能視聽室、研習教室、圖書室、典藏庫房、特展空間以及餐飲、商業空間等，具備完整博物館機能。

王船文化館完工後總樓地板面積為10524.5平方公尺，目前主體鋼構吊裝大體完成，預計2023年底完成建築工程，接續進行內部裝修及展示工程施作，吳明榮說，希望趕在下一科迎王祭典前、力拚2024年9月底正式開館營運。