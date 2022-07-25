宇隆(2233)上半年營收17.5億元，年增5.07％。宇隆董事長劉俊昌指出，第二季由於大陸封城，導致供應鏈斷鏈，影響出貨動能。但隨著大陸解封，客戶回補庫存，上半年將是宇隆谷底，下半年業績會優於上半年，預期今年營收、獲利可望超越去年，未來營運持樂觀態度。

總經理總經理蔡銘東指出，宇隆營收車用占比約6成、自行車25％、醫療6％，其他為工業應用。從車用來看，晶片短缺已經解除，客戶陸續回補庫存，預期下半年會比上半年正常。

至於今天發表的新產品行星減速機，蔡銘東表示，希望3到5年行星減速機營收占比能達雙位數，預期未來行星減速機毛利率可達50％。自行車部分，伸興過去著墨在歐洲組自行車銷售聯盟，中部地區也有自行車聚落，未來宇隆與伸興雙方合作，宇隆提供零組件，伸興負責製造及銷售通路，以歐洲及東南亞市場優先。

新能源車部分，劉俊昌指出，電動車美中都在著墨，宇隆主要配合歐系、日系客戶開發氫燃料電池相關的發動系統，產品目前已送樣，預計年底小量出貨給歐系Tier1客戶的無錫組裝廠。現在新能車還是做單件產品，未來目標進一步做到電機產品。