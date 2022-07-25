疫情改變顧客的消費模式，提升了零接觸商機，進而帶動零售網路銷售，為協助商戶快速導入安全便捷的線上金流服務，玉山銀行推出「玉山商店e速PAY」服務，顧客透過專屬的訂單付款連結，即可直接付款，讓消費更快速、更安全。

「玉山商店e速PAY」收款服務的特色，在於商戶不須透過建置網路商店的方式，只需登入「玉山商店e速PAY」網站，輸入相關收款資料，就可立即產生專屬的訂單付款連結，提供消費者線上金流服務；而消費者藉由「玉山商店e速PAY」連結，即可使用信用卡或簽帳金融卡進行付款，不僅可以減少現金接觸，同時可享有信用卡回饋，讓商戶及消費者在玉山銀行建置的安全網路付款環境進行交易，保障買賣雙方權益又可輕鬆完成付款，提升付款體驗。

「玉山商店e速PAY」提供商戶簡易設定訂單金額、付款期限、分期付款等資料，平均約10～20秒就能完成專屬訂單的付款連結設定，完成後系統會發送付款連結至消費者的電子郵件信箱，通知消費者進行付款，商戶亦可利用「複製連結」的功能，將連結複製後透過簡訊、LINE或Messenger等通訊軟體傳給消費者，當消費者收到連結後便可藉由自己的手機或電腦付款，不需另外提供卡號等機密敏感資料給商戶，保障消費者用卡安全，而「玉山商店e速PAY」也提供信用卡3DS網路交易安全認證服務，每筆交易採用OTP簡訊驗證，降低商戶交易扣款風險與消費者被盜刷的可能性。

玉山銀行長期致力發展數位支付創新，包括領先市場推出「跨境手機掃碼支付」協助商戶拓展跨境商機、首創「行動付款通」提供網購消費一鍵呼叫多家行動銀行付款，2022年因應市場商戶網路銷售需求及數位轉型需要推出「玉山商店e速PAY」服務，提供商戶安心便利的服務、打造消費者簡單友善的交易環境。玉山將持續以顧客導向思維，提供更有溫度更有保障的金融服務。