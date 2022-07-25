金門今(25)日新增137名新冠確診者，累計8816例，約占常住人口13.27％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(25)日新增137名新冠確診者，累計8816例，約占常住人口13.27％。縣府提醒，長者接種疫苗送禮券、快篩劑將於7月31日截止，應盡快接種以提升保護力。

金門縣流行疫情指揮中心表示，年滿65歲(原住民滿55歲)以上長者接種COVID-19疫苗任一劑可獲得500元禮券、2劑快篩試劑的措施，將在7月31日截止，請未完成接種的長者把握機會。

縣衛生局也說明，面對國內已有Omicron亞型變異株BA.5的本土病例，且已有重複感染的案例，接種COVID-19疫苗是避免確診後感染重症或死亡風險最有效的方法，以提升保護力、保護自己也保護家人。

金門今新增137名確診者，累計8816例，約占本縣常住人口13.27％。目前收治中67例，其中無症狀或輕症65例，中症2例，死亡1例；確診者居家照護939例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者161人，目前居家隔離323人，解除居家隔離172人。