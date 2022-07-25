韓裔美國演員史蒂芬元飾演主題公園老闆。（UIP提供）

《不！》採用大畫幅65mm底片和4台IMAX攝影機拍攝。（UIP提供）

環球影業於暑假強檔推出全新恐怖史詩鉅片《不！》，22日在美國上映，立刻吸引一群喜愛恐怖片粉絲衝戲院支持，首周開片票房以4400萬美金奪冠，《不！》是奧斯卡金像獎得主喬登皮爾繼2017年《逃出絕命鎮》及2019年《我們》之後推出的最新作品，主要演員有丹尼爾卡盧亞、琪琪帕瑪、史蒂芬元、邁可溫考特和布蘭登皮雷亞。

《不！》製作群找來了奧斯卡提名的攝影指導霍伊特范霍特瑪操刀拍攝，他的作品包括了克里斯多福諾蘭的《敦克爾克大行動》和《天能》。導演喬登皮爾感謝霍伊特范霍特瑪幫他完成了他本來不確定能否打造出來的畫面，「我寫了劇本，完全沒在想拍不拍得出來。」

《不！》採用大畫幅65mm底片和4台IMAX攝影機拍攝，並使用與拍攝《聖母峰》相同的IMAX攝影機，其中還有1台加裝手持裝置的IMAX攝影機曾上過太空，在太空梭上拍攝外太空畫面。霍伊特范霍特瑪說：「這是1場爽度爆表的旅程，創新、好玩、無所畏懼、不斷挑戰極限，可說是1部為大銀幕而生的作品，我們出動了IMAX攝影機，把機器操到極致，拍出超狂畫面。」電影8月12日在台上映。