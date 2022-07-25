曾沛慈今出席電台活動。（Hit Fm聯播網提供）

曾沛慈下月將推出專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，今（25日）擔任Hit Fm聯播網8月hito大台柱，她年初宣布結婚，受訪聊起婚姻生活？她甜蜜表示新婚到現在與老公相處都很好，但有一天她親姊姊在家人吃飯的時候，突然問她「妳什麼時候要生？」讓曾沛慈尷尬直呼：「根本黑道吧？又不是說想生就生的出來，但可以感受到家人很想要家裡有小孩可以寵愛。」

曾沛慈透露已老公討論過生子計畫，今年想要先好好的沉浸在兩人世界，而且由於疫情影響，小兩口還沒去的蜜月旅行，希望明年再好好地「不避孕」，且生男生女都好；她也透露老公在她籌備專輯的期間，一直是自己的定心丸，總是用不同的方式鼓勵著她，每當因為工作焦慮陷入低潮的時候，另一半就會不讓她繼續鑽牛角尖，打氣說「妳就很漂亮啊！妳最棒啊！我真的覺得妳很好」，讓曾沛慈覺得很窩心：「因為我就想聽到這些話，沒有要聽大道理，雖然沒有太大建設性，但真的很有用，讓我很溫暖。」

對於新專輯名稱《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，曾沛慈想要傳達的就是希望無論遇到什麼狀況，由你選擇自己的心情，即使外面狂風暴雨，也不會影響你心中陽光耀眼的狀態。透過專輯傳達「自在」的生活態度，這也正是她目前身心所處的狀態，她說：「這張專輯太像我了，像原始簡單的我、像孩童時期單純的我、像沒打開工作開關的我，相信每個人都可以在這張專輯裡找到最舒服的鬆緊度，找到最舒服的節奏。」

因此電台今送給曾沛慈各式各樣的微笑太陽氣球來呼應專輯名稱，代表著每一個你都是太陽，你的笑容就是一道曙光，待黑暗過去後，你會知道你比想像的耀眼。也希望曾沛慈新專輯能像太陽一樣，給歌迷耀眼溫暖的力量，帶著大家去尋找自己最自在的生活狀態。