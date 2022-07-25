民進黨桃園市長參選人林智堅近日捲入論文門、新竹棒球場事件，林智堅24日二度舉辦記者會澄清，強調「我是原創，絕無抄襲」。不過世新大學游梓翔指出，林智堅的論文其實有個判斷是不是「原創」的鐵證，「如果林智堅是『原創』而不是『抄襲』，他會連自己在2008年就讀完了中華大學碩士都不知道嗎？」

游梓翔分析，判斷是不是抄襲，經常用到「接觸」和「實質相似」2個原則。林智堅在論文裡引用了余正煌的論文，自白了『接觸』」；實質相似部分，「兩份論文的研究設計、架構和表格，就像是同一個模板套入同份問卷的不同資料」，另外林智堅和余正煌至少有4個地方錯誤相同，包括SPSS的拼法、多明尼肯大學的中文翻譯和英文大小寫、前瞻性投票的英文。

游梓翔說，林智堅和余正煌至少有四個地方錯誤是相同的，第一個是spss的寫法，正確是「Statistical Package for Social Sciences」，但兩人都寫成「Statistical Package for Social Science」。

第二個是多明尼肯大學的中文翻譯和英文大小寫，正確是「多明尼肯大學（Dominican University）」，但兩人都寫成「多明尼克肯大學（dominican university）」。

第三個是前瞻性投票的英文，正確是「前瞻型投票（prospective voting）」，但兩人都寫成「前瞻型投票（perspective voting）」。

游梓翔進一步說明，「其中最致命的是第4個『共同錯誤』」，林智堅2014年選新竹市長時，選舉公報上的最高學歷是「中華大學科技管理研究所」，已有碩士學位。余正煌論文中提到，林智堅在台大國發所讀在職碩士專班二年級，只是「准碩士」；但林智堅的論文竟然也寫，「當時係臺灣大學在職專班生，可謂『准碩士』」。

游梓翔直言，「這就不只是錯字相同了，如果林智堅是『原創』而不是『抄襲』，他會連自己在2008年就讀完了中華大學碩士都不知道嗎？抱歉，這下是不是『原創』，就鐵證如山了。」