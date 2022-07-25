台南「亞洲的地獄與幽魂」展覽人潮爆滿，也順勢讓周邊商家獲益，台北市議員陳怡君25日把3尊殭屍搬進議會，並直言北美館人潮冷清，可以參考台南模式，不希望花52億擴建來養蚊子，北美館長王俊傑則說，有跟法國方聯繫，但目前台南展完後就會回歐洲，之後會努力爭取不錯的展覽來台北。

陳怡君表示，最近走訪北市很多場館，相比下台北市立美術館很冷清，只有三三兩兩遊客，雖然正在擴建，但不希望最後花52億養蚊子，王俊傑則表示，7月統計為止，地下室瑪莉官展有11萬人參觀，二樓的洪瑞麟展覽也有10萬人，展覽都在進行中。

陳怡君指出，台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽不只湧入台南人，也吸引外縣市民眾觀看，展覽以傳統文物延伸到流行文化，以深入淺出方式，介紹鬼怪文化，也被媒體戲稱「人比鬼多」，相比下北美館沒人潮，很可惜。

陳怡君表示，大家搶著來台南看展覽，除了是當代文化轉變，也是創新，這樣的文化創新或許可以振興經濟、帶動文化，像很多外縣市民來參觀，讓旅館業者、當地場館一同受惠，這可以作為北美館參考方向。

陳怡君舉例，國立科教館雖沒找到法國殭屍展，但也做商展，透過民雄鬼屋的實境展吸引注意，像自己買票排隊到入場花3小時，這段時間拿來喝咖啡、騎腳踏車，就可以帶動周邊經濟。

陳怡君建議，北美館可以突破僵化思維，結合國際潮流與在地特色創造營收、人潮、文化推廣的三贏，「文化很浪漫，但顧肚子（生意）也很重要」，需要多一點人潮，應想辦法創造經濟效益。

王俊傑說明，「亞洲的地獄與幽魂」開展前有跟台南美術館討論，這展覽是2018年籌辦的，台灣展完會回法國巡迴，安排一次巡迴要兩年後，所以無法在台北開展，但有跟法國博物館討論，若有不錯展覽之後可以來台北，並會繼續努力找民眾喜歡也可創造效益的展覽。