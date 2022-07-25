全台首座漁電共生共同升壓站，於今(25日)於台南學甲舉行動土典禮，主要資金來源來自聯邦綠能私募股權有限合夥，該升壓站也是政府開放民間參與投資設立共同升壓站的首例。聯邦投信總經理莊雅晴表示，聯邦集團近年來致力推廣綠色永續理念，本次為響應政府政策加速推動光電產業的發展，開放民間投資共同升壓站並提升併網效率，聯邦集團旗下子公司廷捷電力與微電能源斥資10億元設興建廷和光共同升壓站，成為首批與台電電網併聯運行的共同升壓站。該共同升壓站的設置，將可擴大加速光電業合作併網，並成為台灣的民營太陽能電廠建立新的里程碑。

今天台南市長黃偉哲和經濟部能源局太陽光電組組長林文信均到場參加，動土典禮也在聯邦銀行副總經理楊巨昌、廷捷電力董事長吳巴珊、微電能源總經理王愍迪，以及聯邦私募股權股份有限公司資深經理游建恒及台南市學甲區地方鄉紳等見證下順利舉行。

莊雅晴表示，聯邦投信於2020年9月正式成立聯邦私募股權股份有限公司後，便積極拓展私募股權業務，為配合政策「5+2產業創新計畫」，深耕綠產業投資，首檔成立之私募股權基金「聯邦綠能私募股權有限合夥」成為廷捷電力主要出資者，透過廷和光共用升壓站分享饋線予周邊者加速推進國內綠色太陽能投資進程，聯邦集團規劃電廠投資案總計有400MW，期盼為國內電力多元化貢獻一份心力。

聯邦投信於2020年12月底成立第一檔「聯邦綠能私募股權有限合夥」私募股權基金，目前已設立3檔私募股權有限合夥，總資產管理規模逾25億元。主要募資對象為一般法人及高資產自然人等高端財富客戶，資金100%投資國內，聚焦台灣綠能政策核心「太陽能電廠」。