台東新港區漁會水產品加工廠及長濱漁港西碼頭25日落成啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新港區漁會水產品加工廠及長濱漁港西碼頭25日落成啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新港區漁會水產品加工廠及長濱漁港西碼頭25日落成啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東第1座漁貨加工廠、新港區漁會水產品加工廠及長濱漁港西碼頭25日落成啟用。台東縣長饒慶鈴分別前往剪綵時表示，台東縣成功鎮新港漁港及長濱鄉漁港漁產量占台東縣總產量逾70％，是東海岸最主要的漁獲生產基地，加工廠使漁貨在產地就能即時處理，保有最佳鮮度以提高水產品附加價值，創造更高效益。

新港漁港是台東最大漁港，魚市場更是東部海域捕獲水產品的集散中心。饒慶鈴表示，為了使東部海域捕獲的中大型漁獲，如鬼頭刀、旗魚、鮪魚及小型漁獲，能夠在產地即時處理，縣府協助用地取得、爭取投入約4800萬元經費，歷經2年建設，終於完成並於25日啟用，新港區漁會水產品加工廠包括清洗及真空包裝等生產線、急速冷凍等程序，具有生產調節、自產自銷的功能。

加工廠也通過ISO22000及HACCP第三方驗證，符合國際標準的加工製程包裝及食品安全管制，提供消費者採購最安心、最優質的國產海鮮，並通過海洋之心生態標章產銷監管鏈的認證，確保水產品的溯源管理。在未來營運上也將招募在地人力，創造就業機會，延續漁村的經濟命脈。

此外，長濱漁港西碼頭也於同日啟用，因長濱漁港是僅次於新港漁港，漁獲產量第2大的漁港，除了台東縣籍漁船，花蓮籍漁船筏也有進港補給停泊的需求，漁船筏泊位明顯供不應求，因此縣府積極進行長濱西碼頭建設。

此次是長濱漁港自2000年後，再度新建供漁船泊靠的防波堤碼頭，縣府協助爭取並投入約2700萬元經費，新設西碼頭長81公尺、水深3公尺，為當地增加超過20餘艘船席位、岸上新闢約0.4公頃腹地，另每年投入漁港疏浚經費也超過1500萬元，邁向港闊水深的目標。