台灣美食相當多，各縣市更隱藏了不少只有在地人知道的獨特小吃。一名男網友分享屏東潮州美食「番茄醬炒粄條」，更誇口稱這道料理過了高屏溪完全看不到，立刻掀起網友熱議，還有老饕表示，「配一杯木瓜牛奶加蛋，結尾來根烤玉米，根本人間美味」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見照片中的炒粄條，除了常見的豆芽、韭菜配料外，還加入了番茄醬調味，原本白色的粄條也因番茄醬的緣故呈現粉紅色。他表示，每次回家鄉一定會去吃這道「番茄醬炒粄條」，更誇口「這是屬於屏東的都市傳說，過了高屏溪完全看不到」。

照片曝光後，立刻掀起網友熱議，「第一次看到」、「怎麼可以這麼粉紅」、「第一眼還以為是韓式的醬魷魚」、「不知道吃起來是甜的還鹹的」、「我以為潮州只有牛肉湯麵跟冷熱冰，原來還有其他隱藏版好料」。

還有老饕留言認證，「屏東的夢幻粉紅炒粄條就是好吃」、「回潮州必吃的啊！不然會饞死，高雄找不到一樣的味道」、「好吃到炸掉的南部吃法，過高屏溪真的找不到了」，另有內行網友分享美味搭配，「潮州的炒粄條，超好吃！配一杯木瓜牛奶加蛋，結尾來根烤玉米，根本人間美味」、「再配一碗豬肝湯，美味」。