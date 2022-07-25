年底九合一大選越來越接近，各政黨都摩拳擦掌準備中，許多候選人的形象照紛紛出爐，民進黨台北市長參選人陳時中的形象照也出爐，讓議員參選人可以自行合成。民進黨台北市議員王世堅今（25）日就在臉書換上與陳時中的合照，沒想到卻讓大量網友紛紛不敢置信，直呼「委屈真男人了」。

王世堅把臉書粉專上的封面相片，換成與陳時中的選舉形象照，引發網友熱議。（取自王世堅臉書）

現在距離年底選舉只剩4個月左右，陳時中也喊出「會做事、做對事」的阿中模式，王世堅今日把臉書粉專上的封面相片，換成與陳時中的選舉形象照，更喊出口號「您要的正義，我們做得到」，甚至hashtag「陳時中」、「王世堅」，而該張照片換上去後，瞬間超過了1500人按讚，更有許多網友不敢置信，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言表示「堅哥，我覺得你獨照就好了」、「堅哥，要是你選多好！你才是扛責任的真男人」、「世堅不要同流合污，我唯一支持你耶」、「請世堅議員不要昧著良心做事」、「世堅議員選市長很可以，但旁邊那位就免了」、「堅哥委屈你，昧著良心說話了」、「委屈真男人了」、「可以把陳時中拿掉嗎」、「表情看得出堅哥的意願」、「堅哥，我知道你是被逼的」、「這張堅哥表情好像很不甘願」。