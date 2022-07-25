美國航空巨頭波音日前失去大陸3大航空公司的370億（約1.1兆）美元大訂單後，但他們並沒有放棄大陸市場，銷售及市場高級副總裁Ihssane Mounir強調，波音對重拾大陸市場有信心，且大陸市場相當龐大，左右全球各類型飛機的供需市場。

日經亞洲評論報導，波音痛失大陸的訂單，被認為是受到美中關係不佳，且波音737 Max接連發生兩起空難，讓消費者失去信心等因素影響。事過境遷，波音高層Ihssane Mounir一直淡化此事對波音的影響，甚至希望能重拾信心。

Ihssane Mounir強調，波音在大陸已經有超過50年的歷史，「相信很快就能恢復在大陸的業務，且大陸擁有一個巨大的市場，它養活所有人，對於所有類型的飛機市場都相當重要。」

波音持續向大陸市場釋出善意，Ihssane Mounir說：「大陸市場佔波音全球銷量的20至25%，而亞洲則佔廣體客機交付量的6成，如果大陸鬆綁管制措施，一切都會恢復，甚至出現大幅提升。」

報導提到，大陸市場是航空業的必爭之地，波音先前也預測，大陸國內的航空旅行人流將在2041年達到全球最大規模，因此即使波音失去一筆大訂單，公司仍積極與大陸進行交流。