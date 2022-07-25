111年5、6月統一發票中獎號碼今天出爐，全聯福利中心本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎；其中，消費者只花費240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品，就幸運抱走千萬大獎，開出門市為台南安中。

今年5、6月統一發票中獎號碼下午1時30分開獎，特別獎（新台幣1000萬元）46438476；特獎（200萬元）54769852；頭獎（20萬元）3組分別為17858097、94045042、05236836。