民進黨針對桃園市長參選人林智堅論文門爭議，昨天和今天都大動作開記者會，也質疑台大學術倫理審定委員會由台大社科院長蘇宏達擔任召集人，國民黨桃園市長參選人張善政重申，政治人物誠信比學問重要，他認為林智堅還有很多疑點沒說清楚，而執政黨是否又會用政治力去干預，他要呼籲執政黨務必注重這點，要有尊重學術倫理的心。

張善政說，他一直強調政治人物誠信比學問重要，要掌握一個原則就是要展現誠信度，這是林智堅要去展現的，而民眾心裡也會有一把尺。對於民進黨指控蘇宏達必須迴避，他則認為，這件事要尊重學校，該由什麼教授、什麼院長出來主導，這是要尊重、要對學校有信心，不希望看到像是以前「卡管案」事情政治力介入學校，這樣很不好，現在全國的民眾都在看，台大是否能堅持學術倫理與尊嚴，執政黨是否又會用政治力去干預，他呼籲執政黨要務必注重這點，要有尊重學術倫理的心。