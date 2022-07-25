斥資12億元改建的新竹棒球場啟用後被批缺失多；總經費19.35億元、號稱全台最多觀眾席位的台南亞太國際棒球訓練中心成棒球場，目前正在興建中，將可容納2.5萬人，預定2023年底完工後，除可提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊作為訓練場地，還可辦理國際賽會，推動棒球體育展演交流。

市府體育局表示，台南亞太國際棒球訓練中心正進行第二期工程，主要內容為興建內野觀眾席1萬5000席、外野觀眾席1萬席的國際標準主球場，以及內野觀眾席3000席的國際標準副球場、成棒規格的內野練習場與室內外投打練習場。

市府工務局也說，這座國際標準棒球場將是全台最多席位的棒球場，上部屋頂結構為鋼結構，下部看台結構採RC構造，屋頂結構採用鋼結構桁架系統，不但呈現結構美學且符合抗震、耐風需求，中間透空設計還具有通透性，減少球迷觀眾在炎炎夏日看球時悶熱不適感；球場內部設施設計更考慮比賽與訓練的使用性與安全性，看台設計能讓球迷具有最佳觀賽的視角與臨場感，另還採用最新穎的LED全彩顯示螢幕，以提升比賽與看球的品質。

此外，橫、寬長達51公尺的室內投打練習場，也將是全台最大可做投球、打擊及內野練習的分項複合式訓練場域，具有不受氣候干擾的特性，適合做為各職業球隊非賽事期間的移訓場地。

市長黃偉哲指出，興建亞太國際棒球訓練中心是希望提供一座具備國際棒球場規模及功能完善的棒球場，藉此培訓優秀選手並帶動棒球運動風潮，同時也提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊、少棒球隊及國家代表隊的最佳訓練設施與場所，打造一座國際賽會的競賽場館。目前第一期工程已經完成，將於29日舉行「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」。