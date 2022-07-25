宜蘭縣長林姿妙透過視訊參與今日啟用典禮並表示，感謝各界的支持、團結合作，期盼透過多功能會館的啟用，能發揮最大的功能，一起拚出原民好生活。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣原住民族多功能會館耗資1.6億元，於25日落成啟用暨慶祝原住民族日紀念活動，進行揭牌儀式。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣原住民族多功能會館耗資1.6億元，於25日落成啟用暨慶祝原住民族日紀念活動，進行揭牌儀式。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣原住民族多功能會館耗資1.6億元，於25日落成啟用暨慶祝原住民族日紀念活動，坐落在宜蘭主要幹道台9線旁，建築空間以原住民族舞蹈所呈現之圍繞為構想；宜蘭縣長林姿妙透過視訊參與啟用典禮並期盼，透過多功能會館的啟用，發揮其最大的功能，一起拚出原民好生活、帶動周邊觀光發展。

原民多功能館總經費約1.6億元，2019年12月動土，歷時2年6個月完工，該館坐落在主要幹道台9線旁，建築空間融合原住民族蒼穹、太平洋、土地等元素，象徵在地深耕的團結與圓滿；圍繞建築之格柵、頂樓的露臺，傳承原民祖先傳統家屋及瞭望臺；環層圍繞之階梯，交織出「祖靈之眼」，庇佑蘭陽子民。

整棟建築物1樓提供交流、原鄉旅遊服務中心等，2樓設有原家中心、部落大學辦公室等，3樓為都會區文化健康站及課輔教室，4、5、6樓為辦公空間及多功能會議室；除兼具「照顧面」、「傳承面」、「產業面」及「服務面」等4大面向，外觀特殊彩色魚簍造形地景，亦可帶動周邊相關遊憩點。

原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，這幾年中央跟地方不分黨派一起建設宜蘭縣，長期對原鄉大同鄉、南澳鄉挹注經費補助，像剛啟用的碧候溫泉、大同鄉寒華大橋、蘭陽原創館及今日啟用的原住民族多功能會館，都是中央跟地方努力的結果，未來這棟建築將為都會區跟原鄉做連結的重要設施。

林姿妙透過視訊參與今日啟用典禮並表示，感謝各界的支持、團結合作，期盼透過多功能會館的啟用，凝聚縣內原民族群的共識，讓它發揮最大的功能，一起拚出原民好生活。