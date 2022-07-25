A股三大指數25日開盤後震盪走低，創業板指跌逾1％，滬指和深成指跟隨下行，太陽能、風電等賽道板塊全線下挫，釩電池、鈦白粉、汽車整車等板塊跌幅居前，猴痘病毒防治、動力電池回收概念較為活躍。

滬指早盤弱勢震盪。風電設備、釩電池、汽車整車等板塊領跌，地產、黃金股震盪走強，紡織服裝、免稅概念盤中異動，個股跌多漲少。午後，指數午後繼續走低。風電板塊領跌兩市，大金重工跌停，汽車產業鏈持續回檔，江淮汽車觸及跌停，個股跌多漲少，兩市約3,400檔個股飄綠。

具體看，截至收盤，滬指報3,250.39點，跌0.6％，成交額為人民幣（下同）3,483億元（上一交易日成交額為4,207億元）；深成指收報12,291.59點，跌0.83％，成交額5,139億元（上一交易日成交額為5,578億元）；創業板指收報2,704.95點，跌1.18％，成交額1,673億元（上一交易日成交額為1,872億元）。

從盤面上看，廚衛家電、猴痘概念、地產等相關類股漲幅居前。釩電池、汽車、換電等相關類股跌幅居前。