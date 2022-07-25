雲林家扶2名新住民第2代考上台大、成大，為學弟妹募款助學圓夢。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

雲林家扶學子吳瓊文、王利宏為新住民第2代，分別錄取台大中文系、成大文學系，25日在北港鎮家扶服務處為學弟妹募款，2人表示高中時家扶每學期提供6000元助學金，減輕他們的負擔，現在順利考上理想大學，希望社會大眾能持續捐助家扶助學金，讓更多學弟妹順利升學，用教育改變人生、勇於圓夢。

吳瓊文、王利宏2人都是新住民第2代，吳瓊文母親為越南籍，在工廠打零工；王利宏母親是柬埔寨人，在早餐店工作。2人都是單親家庭，家境不佳，但憑藉自身努力好學不倦，順利考上國立大學，成為學弟妹的最佳榜樣。

吳瓊文、王利宏25日與雲林家扶主委陳燦勲共同募款，2人表示，高中時每學期領取家扶助學金6000元，能夠多買一些參考書，對課業幫助很大。上大學後，除了每學期有1萬5000元助學金，若學期平均分數達75分以上，還有額外的2萬元獎學金，他們一定會好好努力去爭取。

吳瓊文熱愛寫作，就讀雲林縣四湖鄉文生高中時，獲選「全球華文學生文學獎」散文組第3名，是雲林唯一獲獎者，藉由希望入學上台大中文系，她鼓勵學弟妹勇於追夢，用教育翻轉人生。

王利宏畢業於雲林縣虎尾鎮虎尾高中，藉由推甄上成大文學系，平日認真求學，假日還要打工貼補家用，他認為新住民家庭教育資源雖然相對不足，但媽媽很用心栽培他，要他以功課為主，絕不能因打工而影響學業，很感謝媽媽的苦心，未來想當老師或朝學術界發展，讓媽媽以他為榮。

雲林家扶表示，目前扶助雲林縣高中與大學生約500人，每學期須籌募500萬元助學金，9月即將發放助學金，但尚缺300萬元，盼社會大眾伸出援手，一起來幫助有心求學的學子圓夢。