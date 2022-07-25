朴子市公所積極籌設計畫，成功爭取教育部體育署補助，將投入3000萬元進行朴子市棒球場整建，今舉行動土儀式。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

朴子市長吳品叡強調，她上任以來積極爭取建設，不管是縣府發包或相關單位執行，只要為朴子市好，她都全力支持。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

朴子市公所積極籌設計畫，將投入3000萬元進行朴子市棒球場整建。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

朴子市公所積極籌設計畫，成功爭取教育部體育署補助，將投入3000萬元進行朴子市棒球場整建，今舉行動土儀式。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子少棒早年曾在國際上嶄露鋒頭，近年東石高中、東石國中棒球隊在球場上同樣表現優異，為改善朴子棒球場場地狹小、排水不良等問題，朴子市公所積極籌設計畫，成功爭取教育部體育署補助，將投入3000萬元進行整建，年底棒球場可望全面翻新。

朴子市長吳品叡表示，棒球場平常主要由東石國中棒球隊進行教學訓練，例假日則提供給各單位棒、壘球隊訓練或比賽，但長期有場地狹、容易積水等問題，經過一番努力，公所成功爭取到體育署補助，投入場地改造，全面翻新後將提升為棒球三級賽事使用。

今公所舉行動土典禮，包括立委翁重鈞、縣府教育處長李美華、嘉義縣議員黃嫈珺、李國勝、蔡奇璋、陳柏麟、消防局長呂清海等各界代表出席，東石高中、東石國中、朴子國小、大同國小、太保國小棒球隊人員都共襄盛舉，祈求工程順遂平安。

吳品叡期待，棒球場年底以嶄新面貌重現，作為國中小棒、壘球隊訓練、比賽場地，帶動地方棒球經濟，促進觀光產業發展，強調她上任以來積極爭取建設，不管是縣府發包或相關單位執行，只要為朴子市好，她都全力支持，向在地棒球隊球員們信心喊話，向你們承諾的棒球場正在實現，一起加油！