國旅補助正式上路，永豐銀行再幫民眾放大旅遊金，即日起永豐55688聯名卡權益再升級！除延續綁卡支付台灣大車隊所屬計程車資最高回饋15％ T Points，搭車當日再刷卡支付高鐵、台鐵、加油及航空等費用亦享上看10％ T Points回饋，且可全面折抵永豐55688聯名卡次月帳單消費，等同刷卡金回饋，為民眾放大旅遊資金。

永豐銀行去（2021）年攜手台灣大車隊推出全台首張結合搭車服務與生活消費的永豐55688聯名卡，創新提供「上車辦卡‧下車刷卡」金融服務體驗，引起都市通勤族熱烈討論。永豐銀行指出，為滿足民眾出遊時的交通與吃喝玩樂等多元消費需求，自5月起擴大T Points使用範圍，除可直接抵用台灣大車隊車資外，擴大折抵永豐55688聯名卡次月帳單全部消費，舉凡旅遊住宿、美食餐廳、百貨購物皆適用，實用度有感升級。

以永豐55688聯名卡卡友自台北住家出發搭乘計程車至高鐵站，再前往高雄度假自由行為例；永豐銀行表示，若台灣大車隊APP綁卡支付車資200元、最高享30 T Points（200＊15％），並於搭計程車當日刷卡支付台北－高雄來回高鐵車資享298 T Points（1490＊2＊10％）、同日再以永豐55688聯名卡支付旅館住宿費5000元享350 T Points（5000＊7％），共可獲678 T Points，堪稱旅遊神卡。

除上述回饋，卡友9月底前於特選旅遊通路消費累積達指定門檻並完成登錄，可獲最高1300元刷卡金回饋；永豐55688聯名卡卡友登錄再送韓國限量正版授權「SML黏黏怪物研究所旅行包」，搭配悠遊國旅補助方案自由行補助最高1300元，旅遊資金聰明入袋。