台南市首座漁電共生共同升壓站「廷和光共同升壓站」，由聯邦集團與微電能源共同成立的廷捷電力投資興建，25日在學甲區舉行動土典禮，預期這座共同升壓站完工後，能整合周圍發電案場產生的電力，快速有效地與台電電網併聯，提升整體發電的效能與效益。

動土典禮由廷捷電力董事長吳巴珊、聯邦銀行副總經理楊巨昌，微電能源董事長王愍迪共同主持，台南市長黃偉哲、市府經發局長陳凱凌、學甲區長張明寶、麻豆區長柳世雄、下營區長李宗翰等人也出席參加。

黃偉哲說，中央與地方推動綠能合作，希望藉由漁電共生創造養殖及綠能雙贏局面。

陳凱凌補充，廷捷電力的廷和光共同升壓站裝置許可達300萬瓩（GW），在綠能發電、養殖外，廷捷漁電共生也將導入觀光遊憩功能值得期待。

王愍迪說，微電能源與聯邦集團合作，廷捷電力的廷和光共同升壓站投資額超過10億元，將成為首批與台電電網併聯運行的共同升壓站，建立新的里程碑。

吳巴珊提到，廷和光共同升壓站為高等級電壓升壓站，除了支援自家的漁電共生光電外，也將有超過100千瓩（MW）的容量，可供其他光電業案場使用，協助當地光電業者與台電電網併聯的需求，預計明年完工。