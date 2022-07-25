老夫妻殯儀館前車禍慘死 行車記錄器曝光

由74歲曾姓男子駕駛的廂型車搭載妻子，25日上午7時許從枋寮殯儀館駛出、準備左轉進入沿山公路，突遭路過砂石車攔腰撞上，瞬間撞擊力道強大，導致箱型車車頭全毀，老夫妻受困車內，被救出時已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治，肇事原因仍待警方釐清。

枋寮警方表示，事故發生在上午7時47分，36歲邱姓男子駕駛的砂石車從沿山公路北往南行駛，行經青山路時，與曾男駕駛的廂型車發生撞擊，箱型車當場翻覆，駕駛與乘客皆受困車內，砂石車疑為閃避更直接開上外側護欄。

消防分隊獲報後立即派遣4車、8人前往，並出動切割器材，才將受困曾姓夫妻救出，當時2人皆無生命徵象，緊急送往枋寮醫院急救，最後仍宣告不治。

隨著行車記錄器曝光、砂石車駕駛邱男神情緊張向現場民眾表示，當時行經沿山公路與青山路口時，箱型車準備左轉駛出，第一時間看到半個車頭突然出現眼前，趕緊按喇叭示警，但已經來不及；現場路人說，砂石車從對方駕駛座直直撞上，箱型車隨即翻覆，駕駛被壓在車內，場面怵目驚心。

承辦員警對邱姓砂石車司機施以酒測、酒測值為0，雖然僅受輕傷，但仍送醫簡易包紮，詳細肇事原因則由警方調查釐清中。

死者家屬獲報趕往警局製作筆錄，哀傷泣訴說，老夫妻清晨從屏東市駕車南下枋寮殯儀館納骨塔祭拜先人，儀式結束後準備回程返家，沒想到遇上死劫。