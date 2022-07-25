搶攻七夕情人節浪漫商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅即日起至8月15日止推出「摯愛七夕‧心心相映」一泊二食情人節限定優惠住房專案，三燔礁溪餐廳推出微辣濃醇的「辛口」壽喜燒以及激浪銀河「星塵」情人節特調飲品，陪伴愛侶浪漫過節。每房每晚可再享悠遊國旅1,300元補助折抵，兩天一夜、兩人同行，入住日式溫泉雙人客房，加贈翌日三燔礁溪輕日式自助早餐，每人最低3,000元起，以上房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金。官網訂房加購高鐵車票享全台最低75折起優惠。

礁溪晶泉丰旅「摯愛七夕˙心心相映」一泊二食情人節限定住房專案，由「辛口壽喜燒吃到飽」晚餐盛宴揭開序幕，三燔礁溪餐廳主廚楊士賢在以大吟釀清酒、日本龜甲萬醬油、沖繩黑糖和味醂所調製而成的壽喜燒醬汁中，加上蒜泥、薑末、日式辣粉與辛口味噌增色提味，創造香辣滑順的特殊滋味與口感。搭配美國頂級下肩胛肋眼牛肉、美國牛胸腹肉和丹麥梅花豬肉等極致肉品無限享用，透過彭湃的美食為愛加溫，套餐另贈視覺繽紛選材新鮮的「健康蔬食吧」，餐後主廚特別推薦以有機雞蛋的軟滑蛋汁鍋燒手打讚岐烏龍麵，麵條吸飽鹹甜精華湯汁，口感Q彈入味。