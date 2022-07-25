大立光（3008）豪撒近52.72億元發放股利嘉惠股東，111年上半年股利正式拍板為39.5元，一舉寫下2021年修改公司章程、股利改為半年配以來的新高，以今年上半年每股盈餘（EPS）78.36元換算，派發率為50.41％，現金股利殖利率則為2.06％。

大立光今年上半年靠著業外加持，獲利逆勢走揚，雖然累計營收198.08億元，仍比去年同期的219.33億元下滑近一成，但是因業外收益挹注49.18億元，與去年同期的認損7.4億元比較，一來一回就差距了56.58億元，擴大了獲利的差距，經結算今年上半年EPS達78.36元，大勝去年同期的61.69元，在每股獲利激增了1.6個股本下，今年上半年的股利也大方放送，達39.5元。

大立光係於去年10月25日董事會宣布，決議改採半年配息制，改採半年配息制後的大立光含此次、共計派發了三次股息，包含2021年度上、下半年的31.1561元、39元，及新公布的2022年度上半年度股利39.5元，這三次的股利派發率依序為50.25％、50.26％及50.41％，意即新公布的股利不論是派發率或是股利發放金額，均寫下半年息發放以來的新高。