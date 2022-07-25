在汽車族群表現優異下，加上外資買超挹注，25日韓股開低後，近午盤開始上漲最後收紅。KOSPI收2,403.69點，跌10.55點或0.44%。同時，韓元走貶，外資買超929億韓元。

根據OECD(經濟合作暨發展組織)25日調查報告，韓國6月CLI(綜合領先指標)跌至98.87，低於5月的99.09。從2021年5月以來，韓國當時一度升至101.95之後就一路走低。而在2022年前6個月，此CLI就都在分水嶺100之下。

現代汽車漲2.62%，子公司起亞漲1.73%，汽車零組件供應商現代摩比斯也漲3.43%。上周，現代汽車曾表示，由於休旅車賣得好，加上豪車Genesis熱銷，以及韓元兌美元又走貶下，上季淨利爆增56%。

三星電子跌0.33%，SK海力士持平，大電池廠LG Energy Solution漲2.36%，三星生物製藥持平，大藥商Celltrion則漲3.06%。

韓元兌美元在1,313.7價位附近，韓元貶0.7元。25日早盤，韓元兌一美元在1308.68附近游走，匯銀專家預估，2022年底時，韓元應該還有3%走貶空間，約來到1,350價位附近。花旗甚至預測，韓元在未來3個月內就有機會下探1,350關卡。