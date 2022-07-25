儘管通膨、衰退和利率升高的擔憂揮之不去，但近來一些意外強勁的企業財報仍然激勵華爾街主要指數周線同步收紅，惟要判斷現在是否為投資良機不能只看一檔股票，而眼光放遠的投資人則必須略過當下的雜音，在談到最佳的長期投資標的時，華爾街頂級分析師、德銀的Ross Seymore精選兩檔半導體股供投資人參考。

●格羅方德（GlobalFoundries）

格羅方德為全球第四大晶圓代工廠，僅次於台積電、三星電子和聯電。該公司並未免於全球供應鏈問題帶來的衝擊，然而，晶片需求不斷成長料將繼續推動其業務。

德銀分析師Seymore表示，在本財報季，整個半導體產業正經歷著「煉獄般」的階段，儘管以營收和每股盈餘來看基本面仍然看好，但投資人卻寧可縮手觀望。

分析師預期格羅方德將成為供應鏈瓶頸持續紓緩的受惠族群之一，然而，供應面的好處料將被2022年剩餘時間的需求放緩所抵銷，這促使Seymore將該公司的目標價從70美元調降至55美元。

不過，Seymore認為隨著供應情況改善，格羅方德與其同業應該能滿足「仍然強勁的需求」，為今年第二季的增長帶來助力，同時也預告供需平衡可能即將到來。Seymore維持對格羅方德的「買進」評級不變，看好其長期前景仍將穩健。

●邁威爾科技（Marvell Technology）

Seymore另一檔首選的長期投資股是專攻類比、混合和數位信號處理產品與IC晶片的邁威爾科技。

隨著全球持續發展5G基礎設施、數據中心升級頻寬，以及自動駕駛和電動車等新興市場對於更快速的以太網路需求升高，長期而言，該公司擁有巨大的成長機會。

Seymore表示，儘管就基本面來看，半導體業確實擁有優勢，但終端市場的需求正在走軟，因此，他建議投資人在選股上仍得仔細。

考量這些近期可能遭逢的阻力，Seymore將邁威爾的股票目標價從75美元調降至65美元，但他也表示邁威爾具有好幾個被低估的成長動力，這將有助於該公司克服近期的種種問題並創造長期價值，因此將邁威爾列為其首選的防禦股之一。