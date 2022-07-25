李昆澤等人到高雄車站視察高速公路、鐵路、車站地下停車場等交通工程進度。（崔正綱攝）

李昆澤等人到高雄車站視察高速公路、鐵路、車站地下停車場等交通工程進度。（崔正綱攝）

李昆澤等人到高雄車站討論如何重振車站周邊觀光。（崔正綱攝）

李昆澤等人視察目前車站工程進度。（李昆澤提供／崔正綱高雄傳真）

高雄車站預計在2025年完工，如何帶動周邊觀光是一項挑戰，今日立法委員李昆澤邀請交通部長王國材、立法院交通委員等人先前往三塊厝車站討論蒸汽火車頭設置，再一同前往高雄車站討論車站觀光與周邊鐵、公路建設進度等議題，王國材表示，關於立法院交通委員、里長的建議，在交通部能協助狀況下，會全力協助。

上午李昆澤與王國材、委員等人先到高雄車站旁三塊厝車站，討論設置蒸汽火車頭設置議題，李昆澤表示，三塊厝是高雄重要回憶，保留舊三塊厝車站外，多年爭取下得到的蒸汽火車頭設置在新車站空地，創造景點吸引民眾前來。但土地涉及私人地主，未來的管理責任須釐清，希望以綠園道方式，台鐵局出地，高市府負責管理。

李昆澤等人隨後來到高雄車站，聽取目前高雄公路系統、鐵路地下化、車站停車場等交通工程建設進度；而另外在車站周邊商圈觀光沒落問題存在已久，因鐵路地下化工程影響，商圈受到嚴重打擊，如何重振商圈是一項挑戰。

李昆澤表示，車站商業、旅館大樓正在積極施工當中，盡快完成。周遭商圈的發展，向交通部觀光局爭取100萬元經費，作為周遭商圈觀光發展推廣經費，已經連續第3年，鐵路地下化後，整體交通、地下停車場、商圈陸續完成，將陸續與交通部、高市府合作，將車站周遭為高雄重點發展區域，望成為「高雄之星」。

觀光局表示，今年10月計畫舉辦高雄商圈秋遊觀光節，並將觀光局經費全數使用，推廣車站周邊三鳳中街、大連商圈、後驛商圈、長明商圈等四大主題商圈。結合商圈特色與附近民宿交通，進而活絡商圈觀光發展。

時代力量市議員林于凱指出，如何吸引小店家進駐商圈？建議提出店租優惠方案，門檻降低打造出商圈新活力。

民進黨市議員何權峰表示，請高市府、鐵路局等相關單位做好周遭商圈動線硬體設施，會以車站為發展中心，連通到附近長明商圈、三鳳中街、後驛商圈等；商圈也應思考轉型，改變商業模式。

王國材表示，非常支持將三塊厝舊站旁搭配蒸氣火車，讓大家了解歷史，用地部分會請台鐵局全力協助；高雄車站與鳳山車站都是高雄未來地標，關於交通委員、里長的建議，在交通部能協助狀況下，會全力協助。

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