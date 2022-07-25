「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與小3歲的「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）20年前曾經交往，一度訂下婚約後閃電分手，去年爆出世紀復合，宛如西洋版的大S具俊曄，兩人愛得高調，時常一同出席公開場合，珍妮佛洛佩茲自曝已經接受小班的求婚，並在賭城完婚，許多粉絲紛紛送上祝福。近期有不少他們度蜜月的照片流傳，其中班艾佛列克睡到嘴張開的畫面更讓許多網友笑翻，稱是被榨乾。

曾有西班牙媒體《Marca》獨家爆料，稱珍妮佛洛佩茲和班艾佛列克簽下婚前「性條款」，當中包含必須「一週行房4次」。雖然兩人未出面回應這份報導，不過這已經成為網友討論話題。據悉兩人在拉斯維加斯完婚後，就飛到巴黎度蜜月，其中還帶著班艾佛列克的13歲女兒莎拉芬娜（Seraphina Affleck），一家人搭船遊塞納河，班艾佛列克不時抱著女兒看風景，一下又拿起手機化身攝影師狂拍老婆，畫面相當甜蜜。

Good morning from Ben Affleck taking a nap on his honeymoon. 💤 (📷: BACKGRID) pic.twitter.com/EbJfhJmXux — E! News (@enews) July 24, 2022

當地天氣宜人，班艾佛列克坐在私人遊艇的甲板上做日光浴，坐了一會睏意襲來閉眼睡著了，不過似乎是蜜月太累，班艾佛列克被拍到睡到仰頭嘴開開的照片，當時太陽很大，他還能睡成這樣，被網友調侃：「一週四次果然還是太累了。」而珍妮佛洛佩茲雖然在度蜜月，仍不忘工作，她在自己的Instagram發布全裸影像，辣曬蜜桃臀和渾圓美胸，開心分享自己的護膚品牌。